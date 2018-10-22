تسليم هارب من حكم مؤبد في الخليفة لقطاع السجون

أمرت نيابة الخليفة بتسليم هارب من حكم مؤبد، تم القبض عليه بمنطقة الخليفة لقطاع السجون بوزارة الداخلية لتنفيذ الحكم.



وكانت قوة من قسم شرطة الخليفة، برئاسة المقدم أحمد سعيد، قد تمكنت من ضبط "بخيت.ج.ع" 25 سنة، هارب من حكم مؤبد بقضية مخدرات، في القضية رقم 1100 لسنة 2018 جنايات قسم بدر، والمقضي بها بالحكم سجن 25 سنة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

