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فن

فلوكس ساخرا من شائعة زواجه المدني: أقوى من الأستروكس.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
طارق موسى
شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره منشور أحد اأاشخاص بعد ادعائه تغيير الفنان أحمد فلوكس ديانته وعقده زواج مدني للتزوج من الفنانة المسلمة من أصول أرمينية هنا شيحة، وسخر "فلوكس" من هذه الادعاءات.

وقال فلوكس عبر حسابه على انستجرام،: "أكيد دى حاجة أقوى من الأستروكس".

وجاء في المنشور الذي أشار له فلوكس: "أول زواج مدنى يحدث في مصر بين الفنان المسيحي أحمد فاروق فلوكس والفنانة المسلمة من أصول أرمينية هنا شيحة، من فرقتهما الأديان يجمع بينهم الحب والعلمانية".

أكد أحمد فلوكس، عبر الصفحة الرسمية لموقع "صدى البلد" على إنستجرام ردا على أحد المتابعين مبررا سبب إخفاء علاقته بالفنانة هنا شيحة: "لم أعترض لو كانوا قالوا فى قصة حب أو علاقة أي حاجة.. ولكن الخبر كان اننا اتجوزنا وده مكنش حصل.. فكان لازم أقفش .. ولما اتجوزنا انا قلت لأن ده شرع الله".
فلوكس ساخرا من شائعة زواجه المدني: أقوى من الأستروكس.. صور
فلوكس ساخرا من شائعة زواجه المدني: أقوى من الأستروكس.. صور
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