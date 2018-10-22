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أخبار العالم

إثيوبيا توقع اتفاق سلام جديد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:13 ص
رئيس الوزراء الاثيوبي
رئيس الوزراء الاثيوبي
رويترز
وقعت إثيوبيا اتفاق سلام، أمس الأحد، مع متمردي الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين التي كانت قد حظرتها من قبل بوصفها "جماعة إرهابية".

وكانت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين قد بدأت محاولاتها لاستقلال المنطقة الصومالية، المعروفة أيضا باسم أوجادين، في شرق إثيوبيا عام 1984.

وفي وقت سابق من العام الجاري استبعد البرلمان الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين من قائمة الحركات المحظورة في إطار حملة إصلاحية قادها رئيس الوزراء أبي أحمد الذي لوح بغصن زيتون للمعارضين. وأعلنت الجبهة وقفا لإطلاق النار في أغسطس الماضي.

وينص الاتفاق على وقف الجانبين العمليات القتالية، وعلى أن تقوم الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين" بالسعي لتحقيق التزاماتها السياسية من خلال الوسائل السلمية".
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