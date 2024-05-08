مدرب صن داونز: التتويج بالدوري المحلي لن يعوض حزننا على الخروج الأفريقي

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات رولاني موكوينا مدرب صن داونز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتب احمد حسن:"رولاني موكوينا مدرب صن داونز في تصريحات لموقع "sabcsport" الجنوب أفريقي: "التتويج بالدوري المحلي هذا الموسم دون هزيمة لن يعوض حزننا على الخروج من دوري أبطال أفريقيا".

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن الأهلي يصر على التعاقد مع تيبوهو موكوينا، لاعب وسط فريق صن داونز الجنوب إفريقي، تحسبا لرحيل المالي أليو ديانج، لدعم خط الوسط.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه على فيسبوك "صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية : الأهلي مازال يصر على التعاقد مع تيبوهو موكوينا نجم وسط فريق صن داونز".