تأجيل جلسة محاكمة نائب رئيس جهاز الشروق لـ 9 مايو

قررت المحكمة المختصة بالقاهرة، تأجيل محاكمة نائب رئيس جهاز الشروق في اتهامه بتبديد مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، لجلسة 9 مايو لنظر الادعاء المدني.



تفاصيل القضية

وكانت جهات المختصة بالقاهرة، قد قررت إحالة نائب رئيس جهاز الشروق الحالي للمحاكمة، لاتهامه بتبديد مبالغ مالية ومشغولات ذهبية خاصة بموكله

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغ من أحد الأشخاص ضد نائب رئيس جهاز الشروق الحالي يتهمه خلال البلاغ بتبديده مبالغ مالية ومشغولات ذهبية كان قد أخذها من والدة الشاكي قبل سفره على سبيل الأمانة، قبل أن يرفض إعادتها لمالكها مرة أخرى، بادعاء فقدانها.

كما أن الشاكي كانت تربطه بنائب رئيس جهاز الشروق الحالي المشكو في حقه علاقة أسرية ووالدة الشاكي زميلة للمشكو في حقه بجهة عمله وكونه رئيسها بالعمل سابقًا، ما كان له الأثر في أن ترعرعت مبادئ الثقة والأمانة لشخص المشكو في حقه وثقة في مركزه الاجتماعي وإذ إنه وفي أثناء سفر الشاكي ووالدته سلم الشاكي، أحمد هشام، مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية المذكورة بالمحضر 20016 لسنة 2025 جنح البساتين، سُلمت للمشكو في حقه على سبيل الأمانة لحين عودتهم من سفرهم، إلا أنه لم يردها.