العريس و 2 آخرين.. التحقيق مع المتهمين بالتعدي على صاحب فيديو زفة وصلة دهشور

بدأت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد وإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر التحقيق مع ٣ متهمين في واقعة التعدي على شاب في زفة عروسين بوصلة دهشور.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المضبوطين العريس و ٢ آخرين حيث تم اتهامهم بالتعدي بالضرب على الشاب صاحب الفيديو.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين في واقعة التعدي على شاب اصطدم بسيارة في زفة عروسين على وصلة دهشور.

وأعلن الشاب هادي عادل صاحب فيديو الاعتداء عليه في زفة عروسين بوصلة دهشور أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين.

ونشر الشاب عبر حسابه الشخصي منشورا قال فيه:" الحمد لله أنا بخير الداخلية بتاخد حقي".

ومن جانبها تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نشره شاب اتهم خلاله مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب أثناء مرور زفة عروسين بطريق وصلة دهشور، بعدما اصطدمت سيارته بسيارة العريس نتيجة التوقف المفاجئ بالطريق.

وقال الشاب، ويدعى “هادي عادل”، في مقطع الفيديو الذي نشره عقب الواقعة، إنه كان في طريق عودته إلى منزله عبر طريق وصلة دهشور، وفوجئ بعدد من السيارات تسير بطريقة وصفها بـ”غير الطبيعية”، مع قيام قائديها بالاستعراض والتمايل بالسيارات، ليتبين له لاحقًا أنها زفة عروسين.

وأضاف أنه أثناء سيره فوجئ بإحدى السيارات تتوقف بشكل مفاجئ أمامه، ولم يتمكن من تفاديها فاصطدم بها من الخلف، موضحًا أنه نزل من سيارته لمحاولة التفاهم مع قائد السيارة، قبل أن يكتشف أنها تخص العريس.

وأشار إلى أنه حاول شرح ملابسات الحادث، مؤكدًا أن التوقف المفاجئ والاستعراض بالسيارات تسببا في وقوع التصادم، إلا أن العريس دخل معه في مشادة كلامية، تطورت — بحسب روايته — إلى تعدي عدد من الأشخاص عليه بالضرب.

وأوضح الشاب أن نحو 15 شخصًا تجمعوا حوله واعتدوا عليه باللكمات والصفعات، ما أسفر عن إصابته وكسر في الأنف، مضيفًا أنه حاول الابتعاد عنهم وجلس جانبًا وأخرج هاتفه المحمول ليروي ما حدث.

وتابع أنه بعد تجمع عدد من المواطنين حوله لمحاولة تهدئته، قرر تصوير السيارات المتسببة في الواقعة، إلا أن بعض الأشخاص عادوا للتعدي عليه مرة أخرى وأسقطوه أرضًا، فيما حاول آخرون احتواء الموقف وتقديم الاعتذار له، لكنه أكد تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقه.