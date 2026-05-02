الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز
للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟
حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي.. الزراعة توضح
أول تعليق من مخرج مسلسل بيت بابا 2 بعد حريق لوكيشن التصوير
عطل حركة المرور.. القبض على شخص أوقف سيارته على شريط الترام بالإسكندرية
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ97 مليون جنيه في الفيوم وقنا | صور
مطر وأتربة ورعد| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة
ظهر مبكرا.. هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ | الزراعة تحسم الأمر
هبوط أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 483 ريالًا
بعد حرب إيران.. ربع الأمريكيين يغرقون في ضائقة مالية
مسؤول إيراني: الحرب مع الولايات المتحدة محتملة بعد رفض ترامب الاقتراح
نائب رئيس الوزراء يستعرض مع وزير النقل موقف مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع
حوادث

العريس و 2 آخرين.. التحقيق مع المتهمين بالتعدي على صاحب فيديو زفة وصلة دهشور

ندى سويفى

بدأت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد وإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر التحقيق مع ٣ متهمين في واقعة التعدي على شاب في زفة عروسين بوصلة دهشور.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين المضبوطين العريس و ٢ آخرين حيث تم اتهامهم بالتعدي بالضرب على الشاب صاحب الفيديو.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين في واقعة التعدي على شاب اصطدم بسيارة في زفة عروسين على وصلة دهشور.

وأعلن الشاب هادي عادل صاحب فيديو الاعتداء عليه في زفة عروسين بوصلة دهشور أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين.

ونشر الشاب عبر حسابه الشخصي منشورا قال فيه:" الحمد لله أنا بخير الداخلية بتاخد حقي".

ومن جانبها تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نشره شاب اتهم خلاله مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب أثناء مرور زفة عروسين بطريق وصلة دهشور، بعدما اصطدمت سيارته بسيارة العريس نتيجة التوقف المفاجئ بالطريق.

وقال الشاب، ويدعى “هادي عادل”، في مقطع الفيديو الذي نشره عقب الواقعة، إنه كان في طريق عودته إلى منزله عبر طريق وصلة دهشور، وفوجئ بعدد من السيارات تسير بطريقة وصفها بـ”غير الطبيعية”، مع قيام قائديها بالاستعراض والتمايل بالسيارات، ليتبين له لاحقًا أنها زفة عروسين.

وأضاف أنه أثناء سيره فوجئ بإحدى السيارات تتوقف بشكل مفاجئ أمامه، ولم يتمكن من تفاديها فاصطدم بها من الخلف، موضحًا أنه نزل من سيارته لمحاولة التفاهم مع قائد السيارة، قبل أن يكتشف أنها تخص العريس.

وأشار إلى أنه حاول شرح ملابسات الحادث، مؤكدًا أن التوقف المفاجئ والاستعراض بالسيارات تسببا في وقوع التصادم، إلا أن العريس دخل معه في مشادة كلامية، تطورت — بحسب روايته — إلى تعدي عدد من الأشخاص عليه بالضرب.

وأوضح الشاب أن نحو 15 شخصًا تجمعوا حوله واعتدوا عليه باللكمات والصفعات، ما أسفر عن إصابته وكسر في الأنف، مضيفًا أنه حاول الابتعاد عنهم وجلس جانبًا وأخرج هاتفه المحمول ليروي ما حدث.

وتابع أنه بعد تجمع عدد من المواطنين حوله لمحاولة تهدئته، قرر تصوير السيارات المتسببة في الواقعة، إلا أن بعض الأشخاص عادوا للتعدي عليه مرة أخرى وأسقطوه أرضًا، فيما حاول آخرون احتواء الموقف وتقديم الاعتذار له، لكنه أكد تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقه.

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

بي واي بي

بي واي دي تبيع سيارة خارقة بـ 3 ملايين دولار

OpenAI

إيلون ماسك: كنت أحمق عندما موّلت OpenAI لتحولها إلى تعظيم الأرباح

جيب رانجلر

لـ20 شخصا فقط.. جيب تفجر مفاجأة بإصدار جديد من رانجلر

بالصور

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

