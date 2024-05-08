وزير الشئون النيابية يعترض: لسنا حكومة الرمل والزلط وجبالي يُعقب

رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، وصف النائب أحمد فرغل للحكومة بأنها حكومة الرمل والزلط، وأن الحكومة الحالية ليست لديها أي حكمة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمنماقشة الحساب الختامي للدولة 2022-2023 بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

ومن جانبه عقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على حديث وزير الشئون النيابية ، مؤكدا أنه سيتم إثبات ما قاله الوزير وما قاله النائب فى المضبطة ، خاصة أن الرأيين محترمان .

وكان النائب أحمد فرغلي هاجم الحكومة خلال تعليقه على الحساب الختامي ، مؤكدا أن الحكومة احالية مهتمة ببناء الأسفلت واستادات الكرة فى العاصمة الإدارية ، واصفا الحكومة بأنها حكومة الرمل والزلط.