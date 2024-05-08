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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية لمتابعة إجراءات التصالح بمخالفات البناء

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية تفقدية شملت المرور علي المركز التكنولوجى لمدينة القناطر الخيرية لمتابعة سير العمل به بعد فتح باب التصالح لبعض مخالفات البناء .

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي، واستمع إلى مطالب المواطنين. 

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية بأهمية التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح.

واطلع المحافظ على الخدمات التي يقدمها للمواطنين. كما وجه المحافظ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وقال المحافظ ان هذه الجولة تأتى في إطار اهتمامه بمتابعة سير العمل في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لهم بأعلى جودة.

 كما تأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون بحزم، مع مراعاة ظروف المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم والإعلان في مختلف الأماكن والمنصات عن المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتعريف المواطن بالدورة المستنديه لطلبه وتطبيق الشفافية بين المواطنين في عملية استقبال الطلبات والخدمات المقدمة.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير التسهيلات للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، مشدّدًا على سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات.

كما وجه بضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، بما يُمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

القليوبية حملات التوعية محافظ القليوبية مخالفات البناء مدينة القناطر الخيرية

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