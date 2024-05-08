جثـ.ة على جانب الطريق.. قت.لوه ورموه علشان سرق توك توك| تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية بالعثور على سائق "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون" به إصابات متفرقة"، على جانب طريق كفرالشيخ - طنطا، ونقله لأحد المستشفيات وتوفى متأثراً بإصابته.

بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الغربية، عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 9 أشخاص مقيمين بنطاق أمن الغربية "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وعللوا ذلك لقيام أحد أصدقاء المجنى عليه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" كان سائقا عليها خاصة بأحدهم، وقيام المجنى عليه بالتصرف فـيها بالبيع، فقام أحد الجناة باستدراجه، وعقب وصوله للمكان المحدد قام 6 منهم مُستقلين 2 مركبة "توك توك" باصطحابه عنوةً والتوجه به لمزرعة خاصة بأحدهم بدائرة مركز شرطة طنطا وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا ما به من إصابات بإستخدام (سلاح أبيض)، والاستيلاء على هاتفه المحمول والاتصال بأهله من الهاتف الخاص به ، ومُطالبتهم بشراء مركبة أخرى أو رد قيمتها المالية نظير ترك المجنى عليه، إلا أن أهله طلبوا منهم الانتظار حتى الصباح للتصرف دون الإبلاغ.

ولدى استشعارهم بتعرّض المجنى عليه لحالة إعياء، قاموا باصطحابه وتركه بمكان العثور عليه والاتصال بأهله وإخبارهم عن مكان تواجُده، كما أرشدوا عن 2 مركبة "توك توك"، السلاح الأبيض المُستخدمين فى الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.