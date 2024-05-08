عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "سام مرسي .. أول مصري يقود فريقه إلى الصعود للدوري الإنجليزي".

بعد غياب 22 سنة، عاد فريق ايبسويتش تاون بقيادة سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية موسم قوي وكرنفالي اختتمه بانتصار حاسم على ضيفه هيدرسفيلد تاون.

ودخل سام مرسي التاريخ بعدما أصبح أول مصري يساهم في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي وهو يحمل شارة القيادة.

بدأت رحلة سام مع الفريق عندما انضم إليه في صيف عام 2021 بعد رحيله عن مديلسبره، ومن هنا أصبح من اهم أعمدة فريقه في الموسم الحالي، فهو رمانة الوسط واللاعب الذي خاض 90% من مباريات الفريق وكان يتم الاعتماد عليه في بناء الهجمات واستلام الكرة من خط الدفاع.