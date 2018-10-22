أمل الحسيني تكتب : فرط الحركة وتشتت الانتباه



لقد تكونت لدى الطفل عادة قوية للقيام بأعمال الشقاوة نتيجة لإهمال من الأسرة.

عند أولي خطوات الطفل وبدايات الخطوات الأولي في تعلم الكلمات ومع أول حركه خاطئة وكلمة ليست صحيحة فنحن نراه طفل جميل ودمه خفيف ونصفق له في هذه اللحظة يشعر الطفل انه هو على صواب فيكبر علي هذا الخطأ.



هنا ولابد أن نبحث عن الحلول وهي تأتي من المتابعه وتوجد في نوعين احدهما:

(الوجبه الغذائيه)

بالغذاء فهو عامل مؤثر في هذا الأضرار.

الإفراط في تناول السكر والمحليات الصناعية له تأثير كبير علي نشاط الطفل.

فهناك دراسات أشادت بأنه يجب علي الآباء تقليل كميات السكر التي يتناولها الطفل والبعد كل البعد عن المشروبات الغازيه، لأنها سم قاتل علي المدي البعيد فهي تقتل الخلايا العصبية مما يؤدي الي أحداث خلل في الدماغ والتركيز.



الحركة والتشتت هي حالة انفجار أكثر منها رغبة في المضايقات.



كل ما علينا فعله هو توفير البدائل الطبيعية الصحية حتي نقلل من حجم التشتت وتقليل الحركة المفرطة الغذاء عامل من عوامل العلاج المهمة.



عند عرض هؤلاء الأطفال للفحص الطبي وشرح حالتهم للمختصين فدائما ما يصفون عقار (Ritalin ) فهو محفز ومثير للانتباه.



بالرغم من ان مفعول هذا الدواء له تأثير إيجابي إلا أن آثاره الجانبية يجب أن تأخذ في عين الاعتبار فهو يسبب حالة من الانزعاج والقلق.

وهناك حل بالمساج لتهدئة أعصاب الطفل وهي دائما تجدي بالنفع.

أولادنا أمانه ويجب الحفاظ عليها والتحلي بالصبر فإن لم نتعب من أجلهم فلما انجبناهم من الاساس.

هناك نوع من الأسر التي لايشغلهم الاهتمام لأبنائهم وهؤلاء من نجدهم تحت الكباري وفي المتنزهات العامه وهذا مايطرأ علي مجتمعنا بأشخاص غير اسوياء.



ثانيا الاستمرار:

كل ما عليك أن تتحدث الي هؤلاء الأطفال باستمرار وبقدر كبير من التعاطف والاهتمام لأن الطفل الذي يعاني من فرط الحركة وتشتت الانتباه يختلف كل الاختلاف عن الطفل (العنيد)فالطفل العنيد دائما يعلم انه يفعل الخطأ ومع ذلك يتعمد تكراره.



أما الطفل الذي يعاني من التشتت ففي حاله نسيان دائم، والتكرار هنا هو الوسيلة التي يجب إتباعها مع هؤلاء الأطفال ذات الحركه المفرطة وتشتت الانتباه (ADHD ).



يجب اتباع أسلوب الضبط ولا يكون العقاب بدني بأي حال من الأحوال ، وهنا يتم بسحب بعض المزايا التي لديه حتي يتعود علي أن يحقق ما يطلب من الأسلوب المتبع.



حاول أن تتعاطف معه ولا تقسو عليه. هناك نظريه (أدلر) تقول ان اهمال الطفل ومعاملته معاملة قاسية وسيئة تجعله أكثر استعدادا لان يكون راشدا ناقما علي المجتمع، ويسيطر علي أسلوب حياته الرغبة الدائمة في الأنتقام.



أولادنا أمانة بالتغذية الصحيحة والحنية وطول البال نصل بهم لأن يكونوا أطفال أسوياء نافعين بلدهم وأهليهم فهم رساله علينا ويجب ان نرسلها الي مكانها الصحيح وفقنا الله واياكم.



لكل منا أسلوب مختلف في التربية ويبقي الهدف واحد وهو طفل سوي يخدم وطنه وأهله.أحلامنا أن يكون لديك طفل سوي هادئ لا يشعرنا بأي ملل أو متاعب، وعندما نصطدم بالواقع نجد الصدمة بسبب حالات فرط النشاط وضعف الانتباه وهي حالات يصعب التكيف معها وتحتاج الي صبر كثير.وهنا لا يمكننا تجاهل العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه فهي تختلف تماما عن (العناد) ، فالطفل الشقي يكون غير قادر علي الضبط النفسي ويكرر الخطأ مرارا وتكرارا لأن ذاكرته تكون ضعيفة.