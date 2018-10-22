الحاصلات الزراعية: مصر تصدر نحو مليون و800 ألف طن من الموالح

أكد علي عيسى الرئيس الشرفى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن موسم تصدير الموالح سيبدأ بالنسبة البرتقال خلال شهر ديسمبر المقبل، في حين أنه تم فتح باب التصدير للموالح الأخرى كالليمون واليوسفي والجريب فروت، لافتا إلى أن مصر تصدر نحو مليون و800 ألف طن من الموالح.



وأضاف عيسى فى تصريحات لـ" صدى البلد "، أن حجم صادرات الموالح من اليوسفي والليمون والجريب فروت لا يتعدى نحو 200 ألف طن سنويا، فى حين تسجل صادرات البرتقال نحو مليون و500 ألف طن، مشيرا إلى أن حجم صادرات اليوسفى بلغت 120 ألف طن، والليمون نحو 67 ألف طن ، والجريب فروت نحو 11 ألف طن.



وفيما يتعلق بأهم الأسواق التي تصدر لها الموالح المصرية، أوضح عيسى أن السعودية وروسيا من أهم الأسواق استيرادا للموالح المصرية تليها الأسواق الأوروبية، ثم الأسواق الآسيوية من بينها الصين خاصة البرتقال.



ولفت إلى أن حجم استيراد الدول الاوربية من البرتقال المصري يصل إلى 360 ألف طن، والدول الآسيوية نحو 327 ألف طن، والدول العربية سجلت نحو 466 ألف طن.



وعن وجود مشكلات يمكن أن تؤدي إلى توقف موسم التصدير، أكد أنه لا يوجد أي مشكلات حتى الآن، مشيرا إلى أن المحصول متوافر ومنتظم ومبشر، إلا أن الأسواق الاستيرادية ليست نشطة للطلب على العقود التصديرية، خاصة بعد دخول الموالح التركية الأسواق الروسية وأوروبا، معربا عن أمله فتح تلك الأسواق أبوابها للموالح المصرية خلال موسم التصدير.