ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الحاصلات الزراعية: مصر تصدر نحو مليون و800 ألف طن من الموالح

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:20 م
علي عيسى الرئيس الشرفى
علي عيسى الرئيس الشرفى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية
ولاء عبد الكريم
أكد علي عيسى الرئيس الشرفى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن موسم تصدير الموالح سيبدأ بالنسبة البرتقال خلال شهر ديسمبر المقبل، في حين أنه تم فتح باب التصدير للموالح الأخرى كالليمون واليوسفي والجريب فروت، لافتا إلى أن مصر تصدر نحو مليون و800 ألف طن من الموالح.

وأضاف عيسى فى تصريحات لـ" صدى البلد "، أن حجم صادرات الموالح من اليوسفي والليمون والجريب فروت لا يتعدى نحو 200 ألف طن سنويا، فى حين تسجل صادرات البرتقال نحو مليون و500 ألف طن، مشيرا إلى أن حجم صادرات اليوسفى بلغت 120 ألف طن، والليمون نحو 67 ألف طن ، والجريب فروت نحو 11 ألف طن.

وفيما يتعلق بأهم الأسواق التي تصدر لها الموالح المصرية، أوضح عيسى أن السعودية وروسيا من أهم الأسواق استيرادا للموالح المصرية تليها الأسواق الأوروبية، ثم الأسواق الآسيوية من بينها الصين خاصة البرتقال.

ولفت إلى أن حجم استيراد الدول الاوربية من البرتقال المصري يصل إلى 360 ألف طن، والدول الآسيوية نحو 327 ألف طن، والدول العربية سجلت نحو 466 ألف طن.

وعن وجود مشكلات يمكن أن تؤدي إلى توقف موسم التصدير، أكد أنه لا يوجد أي مشكلات حتى الآن، مشيرا إلى أن المحصول متوافر ومنتظم ومبشر، إلا أن الأسواق الاستيرادية ليست نشطة للطلب على العقود التصديرية، خاصة بعد دخول الموالح التركية الأسواق الروسية وأوروبا، معربا عن أمله فتح تلك الأسواق أبوابها للموالح المصرية خلال موسم التصدير.
loading...

ترشيحاتنا

كواليس استقالة علي ماهر من تدريب سموحة

هيئة الأنفاق تكشف موقفها من المواطن الذي أوقف المترو .. فيديو

وزير الرياضة الجزائري يطالب لاعبي وفاق سطيف بالفوز على الأهلي

التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو

الحكومة: احتياطي الدواجن المجمدة يكفي 6 أشهر ولا نية لرفع الأسعار

شعبة الخضروات والفاكهة تعلن موعد انخفاض سعر البطاطس

الإدارية العليا تلغي براءة موظف بمحكمة من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية

ناد سعودي يعلن اقتراب التعاقد مع البرازيلي كينو

بعد استرداد الباقورة والغمر.. باراك يتهم نتنياهو بتعميق الأزمة مع الأردن

للأغنياء فقط.. هنا يباع كيلو البطاطس بـ 15 جنيها

بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل

أول رد فعل من الإسماعيلى بعد هروب لاعبه إلى تركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

فيديو

شعبة الأدوية: نقص الدواء ظاهرة عالمية وأمريكا تعاني منها.. فيديو
كشف غموض إطلاق أعيرة نارية تجاه سيارتين ومصرع شخصين ببدر .. فيديو وصور
نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو
ماي تكشف أمام العموم البريطاني نتائج مباحثاتها مع بروكسل بشأن بريكست
فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟