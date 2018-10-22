نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو

قالت الفنانة نادية شكرى، إن الجمهور يناديها فى الشارع بسحر أو " بتاعة ممدوح"، وفقًا للشخصية التى أدتها فى مسرحية " العيال كبرت".



وأضافت شكرى فى لقاء خاص ببرنامج " كلام بنات" المذاع على فضائية " ten"، أن هناك بعض الإفيهات معلقة فى أذهان الجمهور منها " بتاعة ممدوح" و دة أنا أختك يا سلطان"، مشيرة إلى أن معظم الجمهور يعتقد إن اسمى الحقيقى سحر.



وأكدت أن تلك الألقاب لا تضايقها أبدًا ولكنها تؤكد على نجاح المسرحية والتى عرضت منذ 40 عاما ومازال الجمهور متابعًا لها.

