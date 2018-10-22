ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الكشف عن تهريب قطر لأخطر نساء الإخوان ..صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:38 م
جواز سفر الإرهابية
جواز سفر الإرهابية آلاء الصديق
حسام رضوان
كشف موقع "العين" الإماراتي اليوم، الإثنين، عن تزوير قطر لجواز سفر سوري لتهريب آلاء محمد الصديق، الإخوانية الهاربة من الإمارات، والتي وصفها بأنها إحدى أخطر القيادات النسائية في التنظيم الإرهابي.

وأوضح الموقع أن نظام الحمدين زور جواز السفر السوري بهدف تهريب آلاء من قطر إلى تركيا ومنها إلى بريطانيا.

وأشار إلى أن الدوحة وفرت للإرهابية الهاربة الممر الآمن إلى دول أخرى رغم انتهاء فترة صلاحية جواز سفرها، وخرجت من قطر بجواز السفر السوري المزور بالتنسيق مع تركيا.

وأضاف أن النظام القطري يعمل على تزوير جوازات سفر منتهية الصلاحية لمواطنين سوريين يعيشون في الخارج من خلال إضافة لاصق عليها، وهو ما يعد دليلا جديدا على أن قطر تلعب دورا فعالا ومهما في دعم التطرف والإرهاب بالمنطقة وأوروبا على السواء، وخاصة بريطانيا.

ولفت إلى أن رواد موقع التواصل الاجتماعي دشنوا هاشتاج #قطر_تهدد_أمن_بريطانيا.

وأفاد موقع "العين" بأن آلاء انضمت إلى جمعية "المنتدى تراس" في بريطانيا التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي الدولي الممول من قبل الدوحة، والمرتبط بعدد من المساجد التي تعج بالمتطرفين والهاربين، وهي أداة مهمة لتجنيد النساء للانخراط في الجماعات الإرهابية.

الكشف عن تهريب قطر لأخطر نساء الإخوان ..صور
loading...

ترشيحاتنا

تعليق غريب من مفيدة شيحة على زيادة أسعار البطاطس .. فيديو

أولى مفاجآت بريزنتيشن الكبرى للأهلى بعد الحصول على عقد الرعاية

راموس يثير أزمة في تدريبات ريال مدريد.. ومودريتش يحتوي الموقف

للأغنياء فقط.. هنا يباع كيلو البطاطس بـ 15 جنيها

نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو

خلفان : هجوم الكونجرس على السعودية وقاحة وقلة أدب

الحكومة: احتياطي الدواجن المجمدة يكفي 6 أشهر ولا نية لرفع الأسعار

حسام عاشور: الأهلي جاهز للصعود للنهائي الإفريقي من الجزائر

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية للجولة التاسعة بالبريميرليج

شاهد .. الصين تستعد لافتتاح الجسر الأكثر رعبًا بالعالم

جامعة القاهرة تكرم الأساتذة والعاملين المشاركين في حرب أكتوبر .. صور

25 ألف مشجع في مباراة وفاق سطيف والأهلي بالجزائر بدوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

فيديو

طبيب نفسي: المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الزوج ..فيديو
نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو
الزراعة تكشف سبب أزمة البطاطس.. وتعلن موعد انخفاض الأسعار .. فيديو
متصلة تنهار من البكاء على الهواء ..والسبب غريب جدا.. فيديو
تعليق غريب من مفيدة شيحة على زيادة أسعار البطاطس .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟