الكشف عن تهريب قطر لأخطر نساء الإخوان ..صور

كشف موقع "العين" الإماراتي اليوم، الإثنين، عن تزوير قطر لجواز سفر سوري لتهريب آلاء محمد الصديق، الإخوانية الهاربة من الإمارات، والتي وصفها بأنها إحدى أخطر القيادات النسائية في التنظيم الإرهابي.





وأوضح الموقع أن نظام الحمدين زور جواز السفر السوري بهدف تهريب آلاء من قطر إلى تركيا ومنها إلى بريطانيا.





وأشار إلى أن الدوحة وفرت للإرهابية الهاربة الممر الآمن إلى دول أخرى رغم انتهاء فترة صلاحية جواز سفرها، وخرجت من قطر بجواز السفر السوري المزور بالتنسيق مع تركيا.





وأضاف أن النظام القطري يعمل على تزوير جوازات سفر منتهية الصلاحية لمواطنين سوريين يعيشون في الخارج من خلال إضافة لاصق عليها، وهو ما يعد دليلا جديدا على أن قطر تلعب دورا فعالا ومهما في دعم التطرف والإرهاب بالمنطقة وأوروبا على السواء، وخاصة بريطانيا.





ولفت إلى أن رواد موقع التواصل الاجتماعي دشنوا هاشتاج #قطر_تهدد_أمن_بريطانيا.





وأفاد موقع "العين" بأن آلاء انضمت إلى جمعية "المنتدى تراس" في بريطانيا التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي الدولي الممول من قبل الدوحة، والمرتبط بعدد من المساجد التي تعج بالمتطرفين والهاربين، وهي أداة مهمة لتجنيد النساء للانخراط في الجماعات الإرهابية.