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أخبار البلد

سفيرة مصر بالكويت تكرم أعضاء البعثة المصرية المنتهية مدة خدمتهم.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
سعيد العربي
كرمت السفيرة هويدا عصام سفيرة مصر بالكويت وراعي الكنيسة المصرية في الكويت نيافة القمص بيجول ومجموعة من أبناء الجالية المصرية، عددا من أعضاء البعثة الدبلوماسية بعد أن انتهت مدة خدمتهم في دولة الكويت.

وعبر القنصل المصري عبد اللطيف شعير عن سعادته بالروح الطيبة وبتكريم مجموعة من أبناء الجالية، فيما أعرب المكرَمين عن سعادتهم باللقاء الودي الذي تم على شرفهم.

وقدم المكرمون الشكر للسفيرة هويدا عصام على حضورها، والمنظمين والقائمين على الدعوة.

سفيرة مصر بالكويت تكرم أعضاء البعثة المصرية المنتهية مدة خدمتهم.. صور
سفيرة مصر بالكويت تكرم أعضاء البعثة المصرية المنتهية مدة خدمتهم.. صور
سفيرة مصر بالكويت تكرم أعضاء البعثة المصرية المنتهية مدة خدمتهم.. صور
سفيرة مصر بالكويت تكرم أعضاء البعثة المصرية المنتهية مدة خدمتهم.. صور
سفيرة مصر بالكويت تكرم أعضاء البعثة المصرية المنتهية مدة خدمتهم.. صور
سفيرة مصر بالكويت تكرم أعضاء البعثة المصرية المنتهية مدة خدمتهم.. صور
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