جامعة المنصورة تحتفل بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر بعروض عسكرية وفنية

نظمت إدارة رعاية الطلاب بجامعة المنصورة كرنفال طلاب الجامعة بمناسبة انتصارات أكتوبر فى إطار الاحتفالات بالذكرى 45 لانتصارات حرب أكتوبر 1973 م بحضور الاحتفال الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، الدكتور محمود الجعيدى وكيل كلية الآداب العقيد تامر العوضي مدير إدارة التربية العسكرية.



كما حضر الاحتفال وفد تقييم الجامعات فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية ويضم الوفد طارق كمال مساعد أمين عام مجلس الوزراء للعلاقات الحكومية، المقدم حامد إسماعيل الرقابة الإدارية بالمنصورة، إيهاب رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير التعليم العالى .



كما شارك بالاحتفال القيادات الإدارية بجامعة المنصورة : أسامة موسى أمين عام الجامعة ، محمد عبد اللطيف الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب ، سعد عبد الوهاب الأمين المساعد للشئون الإدارية، إبراهيم فهمى مدير إدارة رعاية الطلاب ومديرى إدارات رعاية الطلاب .



كما تضمن الكرنفال عرض عسكرى لطلاب التربية العسكرية قدم خلاله الطلاب عروض عسكرية ورياضية أظهرت مدى الالتزام والتدريب الجاد لطلاب الكليات كما قام الطلاب التربية العسكرية بحمل علم مصر خلال العرض بطول 120 مترا كما شملت فقرات الكرنفال عروض فنية لمختلف الكليات تؤكد على الاحتفال بانتصار الجيش المصرى فى حرب أكتوبر.



كما شارك بالاحتفال الطلاب الوافدين من الجالية السورية واليمنية قدموا خلالها عرضا بالزى الشعبى كما قدم طلاب جامعة المنصورة نماذج محاكاة للدبابات وقام الطلاب بآداء تمثيلى لمعارك الدبابات والانتصارات خلال حرب أكتوبر كان من أبرزها محاكاة لحرب الدبابات وأسر العقيد عساف ياجورى التى قدمها طلاب كلية الآداب كما قامت الكليات بتزيين العربات بالزهور تحمل لافتات التهنئة بانتصارات أكتوبر.



كما قدم الدكتور أشرف عبد الباسط التحية لطلاب التربية العسكرية وطلاب الكليات المختلفة على التنظيم الرائع والذى يعكس الروح الوطنية العالية للاحتفال بهذا الانتصار العظيم كما قدم التهنئة لجميع طوائف الشعب المصرى قيادة وشعبا على انتصار أكتوبر انتصار العزة والكرامة واستعادة الأرض



وأكد أن انتصارات أكتوبر حدث استثنائى فى تاريخ العسكرية المصرية والذى استطاع خلالها تحقيق النصر والسلام الذى نعيش فيه الآن وقد تطلب الطريق الى هذا الانتصار جهد وتخطيط وصبر حتى تحقيق النصر بفضل شباب مصر المخلصين وقد قدم الجيش المصرى العديد من نماذج التضحية والفداء ومازال يقدم المزيد خلال حربه على الارهاب ويجب أن نستهلم دائما روح أكتوبر لتحقيق المزيد من الانتصارات فى كافة المجالات للارتقاء بمصرنا الغالية .