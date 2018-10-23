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تعرف على عواقب أمراض السمنة وكيفية التخلص منها

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:20 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
أكد الدكتور جلال الشيشيني نائب مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية ، أن مرض السمنة من الأمراض الخطيرة التي يتعرض له الإنسان .

وأضاف الشيشيني في تصريحات أثناء لقائة ببرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " أن مرض السمنة من الأمراض الخطيرة التي تتعقب عليه الاصابة بأمراض القلب ، والسكر وغيرها .

وكشف جلال الشيشيني عن الطريقة الصحية من أجل القضاء على مرض السمنة وهي " المشي نصف ساعة يوميا ، وأكل الخضروات والفاكهة بانتظام ، وتقليل استخدام الملح ، والسكر، والنشويات في الطعام " ، مضيفا أن ذلك النظام ينهي على مرض السمنة في أسرع وقت .
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