محافظ أسوان: ازدواج الطريق الصحراوي بقرية بنبان تتحمله الشركات الاستثمارية

طالب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بسرعة الانتهاء خلال الأسبوع الجاري من التصميم والتكلفة التقديرية لمشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى "أسوان / القاهرة" في المسافة المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان غرب النيل، بمسافة تتراوح ما بين 7 و 9 كيلو متر، وهو المشروع الذى ستتحمل تكلفته الشركات الاستثمارية القائمة بمشروع الطاقة الشمسية ضمن جهودها في المشاركة والتنمية المجتمعية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان برؤساء ومسؤولى الشركات الاستثمارية المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية الجديد بمنطقة بنبان غرب النيل، مساء الإثنين، بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، ورئيس مدينة دراو ومديرى الاستثمار والإسكان والتخطيط العمرانى والطرق.



وأكد المحافظ ضرورة مراعاة بعض الجوانب الفنية منها عمل حارات للتهدئة لسير حركة النقل الثقيل بالطرق الجانبية داخل المشروع ، بجانب إضافة مساحات من التشجير ودعم الازدواج بالإنارة، علاوة على مراعاة المسافات بين الدورانات والمداخل الأساسية للمشروع ، فضلًا عن مراعاة تصميم صعود ونزول كوبرى دراو الجديد والمخطط تنفيذه فى نفس المنطقة.



واشار أهمية وضع برنامج زمنى محدد للتنفيذ لسرعة الاستفادة من هذا المشروع على أن تتولى الشركات الاستثمارية رصف وتهيئة الطرق الداخلية للمشروع .



وأكد أهمية إنهاء الدراسة الميدانية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية بمشروع الطاقة الشمسية والتى تستهدف المحاور والأفكار العامة لتقديم خدمات لأهالى القرى المجاورة لهذا المشروع العملاق ولاسيما فى قطاعات التعليم والصحة والنقل النهرى وخفض منسوب المياه الجوفية ، موضحًا أنه سيقوم بتوقيع بروتوكول مع أكاديمية البحث العلمي لعمل دراسة شاملة لمشكلة المياه الجوفية على مستوى المحافظة بالكامل والتى تختلف أسبابها وطرق علاجها من مكان لآخر.