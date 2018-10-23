كاني ويست يحتفل بعيد ميلاد زوجته كيم كارداشيان الـ 38..فيديو

The most beautiful birthday flowers in the world!!!!! I have the sweetest most creative husband! Thank you babe love you so much!!! pic.twitter.com/hpv8HFH6kQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 20 October 2018

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، يظخر كيف احتفل مغني الراب كاني ويست زوجها بعيد ميلادها الـ38.أحضر كاني ويست العديد من باقات الزهور العملاقة لتزيين المنزل، كما جهز بيانو في الوسط وعزف لكيم أثناء دخولها.ونشر كاني على تويتر وعلّق كاتبًا:" أنت مذهلة... سأستمر في محاولة صنع أشياء يمكنها التعبير عن مدى جمالك من الداخل والخارج لإظهار كم أحبك أنت وأسرتي".