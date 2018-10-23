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محافظات

انقطاع المياه عن منطقة فيكتوريا وحتى سيدي جابر بالإسكندرية لمدة 6 ساعات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:57 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد عبد العزيز
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه سيتم انقطاع المياه في مناطق بدائرة الرمل من منطقة فيكتوريا وحتي سيدي جابر، ابتداء من اليوم الثلاثاء في تمام الساعة ١٢ ظهرا وحتي الساعة ٦ مساء نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة بخط قطر ١٠٠٠ مم داخل محطة السيوف.

وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتوفير أكثر من مصدر مياه بديل تحسبا لأي ظروف طارئة لتغذية المناطق المتأثرة بأعمال الإصلاح، وتجهيز سيارات مياه صالحة للشرب للمشاركة في تغذية تلك المناطق.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه بجميع الأماكن المتأثرة، وعند الحاجة يرجى الإتصال على الخط الساخن لشركة المياه علي رقم ١٢٥ من أى تليفون أرضى، أو رقم ٠٣٥٨١٥٧٠٠ من أى محمول، ومن الواتس أب علي رقم ٠١٢١٠٧٦٧٨٧٧.
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