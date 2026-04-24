الرقابة المالية: الجامعات حجر أساس إعداد الطلاب لمواكبة التطورات التكنولوچية

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، أمس الخميس، وفدا من جامعة القاهرة الأهلية برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، للإشراف على زيارة ميدانية لطلاب برامج السياسة والاقتصاد والقانون وإدارة الأعمال إلى مقر الهيئة والبورصة المصرية، بهدف التعرف على أنشطة الهيئة والبورصة وصقل دراستهم الأكاديمية بالتطبيق العملي.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية موسعة داخل مقر الهيئة اصطحب فيها الدكتور إسلام عزام قيادات الجامعة لزيارة أقسامها المختلفة وبالأخص "مجمع المعرفة للثقافة المالية" الذي يضم معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

أطلع الدكتور إسلام عزام الوفد الجامعي على أحدث التطورات في الأنشطة والقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة، حرصًا على رفع الوعي العام بالدور الحيوي الذي تلعبه تلك القطاعات في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

وأشاد رئيس هيئة الرقابة المالية بحرص الدكتور محمد سامي عبدالصادق على إكساب الطلاب الخبرة العملية إلى جانب المعرفة الأكاديمية وربط الدراسة بالواقع بما ينعكس بالإيجاب على كفاءتهم وتشجيعهم على الممارسة العملية خاصة في مجالات الاستثمار.

تنسيق مستمر بين الرقابة المالية والجامعات

أكد أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى لنشر الثقافة المالية في الأوساط الطلابية والشبابية عبر وسائط إعلامية وتعليمية مختلفة.

وأشار عزام إلى ضرورة إعداد الشباب المصري على أعلى درجات الوعي بتطورات الأسواق والقطاعات المالية غير المصرفية بأنواعها، لاسيما في ظل التوسع غير المسبوق في استخدام التكنولوچيا بتلك القطاعات، وهو ما تحرص الهيئة على مواكبته من خلال قراراتها التنظيمية والتدريبات المشتركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتطرق رئيس الهيئة إلى آفاق التعاون المرتقب بين الهيئة والجامعات لتدريب الطلاب على التعامل في البورصة، وتشجيعهم على الاستثمار في أسواق المشتقات المالية والتي يناسب بعضها المستثمرين الصغار والمبتدئين أكثر من غيرهم، مما يؤكد ضرورة توسيع الاهتمام بتلك الأدوات الجديدة على السوق المصرية، والدور المهم للجامعات كقاعدة أساسية لتعميق الوعي بأهميتها وسبل التعامل معها.

من جانبه؛ هنأ الدكتور محمد سامي عبدالصادق الدكتور إسلام عزام على توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية مشيدًا بمسيرته المهنية والأكاديمية، ووجه له الشكر على إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف عن قرب على أدوار الهيئة.

وقال عبدالصادق إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تتجاوز قاعات المحاضرات إلى الاحتكاك المباشر بالمؤسسات الرسمية ذات الأدوار الرقابية والتنفيذية، لإعداد أجيال من الخريجين قادرة على المنافسة وتواكب متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

وألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، محاضرة توعوية متخصصة للطلاب، استعرض خلالها مفهوم الأنشطة المالية غير المصرفية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد وتمكين الشباب اقتصاديًا، موضحًا الفروق الجوهرية بين القطاع المصرفي وغير المصرفي، وتناول تطور القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة والتي تشمل سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.

وأكد أهمية الاستخدام الواعي والآمن لتلك الأنشطة، ودورها الكبير في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال بين الشباب، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مشددًا على ضرورة رفع الوعي بآليات حماية المتعاملين، ومخاطر التعامل مع الكيانات غير المرخصة.

ودعا عبدالعزيز الطلاب إلى التحقق من الجهات مقدمة الخدمات المالية قبل التعامل معها، والاستفادة من الأدوات الرقمية التي تتيحها الهيئة للتأكد من تراخيص الشركات، منوهًا إلى أن اتخاذ القرارات المدروسة يبدأ بالبحث والتحقق.

وحرص رئيس الجامعة على إهداء درع تذكاري للدكتور إسلام عزام والدكتور محمد عبدالعزيز نقديرًا للدور الفعال في إنجاح البرنامج الطلابي، كما قدم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية هدايا تذكارية إلى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور بشير سعد زغلول المنسق العام لبرامج الدراسات القانونية، والدكتور محمود حمد المنسق العام لبرامج العلوم السياسية.

تضمن برنامج الزيارة زيارة المقر التاريخي للبورصة المصرية بوسط القاهرة، حيث تابع الطلاب عرضًا عمليًا لآليات التداول وكيفية عمل السوق لربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات العملية.