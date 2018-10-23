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منوعات

الرومانية أنكا داميان تفوز بجائزة أفضل مخرجة في مهرجان وارسو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
أ ش أ
فازت المخرجة الرومانية أنكا داميان بجائزة أفضل مخرجة في مهرجان وارسو السينمائي الدولي لهذا العام.

وجاءت الجائزة تقديرا عن الفيلم السينمائي "فندق مون كابول" الصادر عام 2017 ، ويحكي الفيلم قصة صحفي تحولت حياته تماما بعد لقائه بالمترجمة أيوانا وفي اليوم التالي عثر على أيوانا ميتة، وتتوالى الأحداث.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن أنكا داميان تلقت جائزة ميرادا الدولية هذا الأسبوع من مهرجان مدريد السينمائي، كما تم عرض لبعض أعمال داميان منها "الجبل السحري".
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