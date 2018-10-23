الرومانية أنكا داميان تفوز بجائزة أفضل مخرجة في مهرجان وارسو

فازت المخرجة الرومانية أنكا داميان بجائزة أفضل مخرجة في مهرجان وارسو السينمائي الدولي لهذا العام.
وجاءت الجائزة تقديرا عن الفيلم السينمائي "فندق مون كابول" الصادر عام 2017 ، ويحكي الفيلم قصة صحفي تحولت حياته تماما بعد لقائه بالمترجمة أيوانا وفي اليوم التالي عثر على أيوانا ميتة، وتتوالى الأحداث.
وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن أنكا داميان تلقت جائزة ميرادا الدولية هذا الأسبوع من مهرجان مدريد السينمائي، كما تم عرض لبعض أعمال داميان منها "الجبل السحري".
وجاءت الجائزة تقديرا عن الفيلم السينمائي "فندق مون كابول" الصادر عام 2017 ، ويحكي الفيلم قصة صحفي تحولت حياته تماما بعد لقائه بالمترجمة أيوانا وفي اليوم التالي عثر على أيوانا ميتة، وتتوالى الأحداث.
وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن أنكا داميان تلقت جائزة ميرادا الدولية هذا الأسبوع من مهرجان مدريد السينمائي، كما تم عرض لبعض أعمال داميان منها "الجبل السحري".