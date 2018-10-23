جوليا روبرتس تكشف نيتها التوقف عن تقديم الأعمال الكوميدية الرومانسية

كشفت النجمة الأمريكية جوليا روبرتس نيتها التوقف عن تقديم الأعمال الكوميدية الرومانسية، مشيرة إلى أنها قدمت خلال مسيرتها الفنية الكوميديا الرومانسية لفترة طويلة وأنها كافية بهذا المجال.



وأضافت جوليا "كانت من النقاط المهمة في مسيرتي الفنية لدرجة جعلت هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون أننى قد أتحول إلى الكوميديا الرومانسية بالكامل، لكن فى بعض الأحيان الفنان بحاجة إلى تغيير لونه الفنى والبحث عن قوالب إبداعية متجددة أخرى".



يذكر أن جوليا روبرتس قامت ببطولة العديد من الأعمال الكوميدية الرومانسية الناجحة فى مقدمتها فيلم "إمراة جميلة" مع النجم ريتشارد جير، وفيلم "حفل زفاف أعز صديقاتى".