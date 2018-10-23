ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

جوليا روبرتس تكشف نيتها التوقف عن تقديم الأعمال الكوميدية الرومانسية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت النجمة الأمريكية جوليا روبرتس نيتها التوقف عن تقديم الأعمال الكوميدية الرومانسية، مشيرة إلى أنها قدمت خلال مسيرتها الفنية الكوميديا الرومانسية لفترة طويلة وأنها كافية بهذا المجال.

وأضافت جوليا "كانت من النقاط المهمة في مسيرتي الفنية لدرجة جعلت هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون أننى قد أتحول إلى الكوميديا الرومانسية بالكامل، لكن فى بعض الأحيان الفنان بحاجة إلى تغيير لونه الفنى والبحث عن قوالب إبداعية متجددة أخرى".

يذكر أن جوليا روبرتس قامت ببطولة العديد من الأعمال الكوميدية الرومانسية الناجحة فى مقدمتها فيلم "إمراة جميلة" مع النجم ريتشارد جير، وفيلم "حفل زفاف أعز صديقاتى".
loading...

ترشيحاتنا

أنغام تحاول الخروج من أحزانها بحفل ساقية الصاوي.. 16 نوفمبر

طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو

مدرسة رومانية تنفق على احتياجاتها من زراعة الفواكه والخضراوات

وفاة الممثلة الأمريكية ديانا سول عن عمر يناهز 88 عاما

إحباط تهريب كمية من الأقراص المخدرة من الدقهلية إلى دولة عربية

الرئيس الصيني يفتتح أطول جسر بحري في العالم

طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور

بالأدلة.. مفتي الجمهورية: الحجاب فرض على كل امرأة بلغت سن الحيض

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء مصنعي الرمال السوداء .. صور

الإصابة تبعد نجم وست هام يونايتد عن الملاعب 6 أشهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

فيديو

التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر.. فيديو
نطط الكورة بدماغك .. أول فريق كرة قدم مصري لمرضى الشلل الدماغي.. فيديو وصور
شاهد.. سيدات سيناويات يعملن في التطريز البدوي وتصدر منتجاتهن
أحد شيوخ قبيلة البياضية: أرض سيناء عرض.. وشرف لنا التعاون مع الجيش
طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟