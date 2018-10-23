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الكهرباء تكشف حقيقة زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:18 م
صدى البلد
البهى عمرو
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الكهرباء ستكون ثابتة حتى 1-7-2019 موضحا أنه بعد هذا الموعد سيكون هناك خطة جديدة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج"صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن"، اليوم، الثلاثاء، أن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستكون بدءًا من أول يوليو 2019.

وكشف أن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الجميع كان يلاحظ فى السنوات الماضية الانقطاع المستمر، ولكن الدولة بداية من 2014 وضعت خطة تطبق بعد 5 سنوات، وبعد ذلك هناك خطة موضوع لثلاث سنوات بعد الـ 5 سنوات.
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