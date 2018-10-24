أحمد السيد: أولى صفقاتي كوكيل للاعبين جاءت بعد اعتزالي بـ 4 أيام.. فيديو

كشف أحمد السيد، لاعب النادي الأهلي السابق، عن أول الصفقات التي أبرمها بعد اعتزاله لكرة القدم، حيث عمل كوكيل للاعبين.



وقال السيد في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "قمت بأول صفقة بعد اعتزالي بأربعة أيام فقط".



وتابع: "أول صفقة لي كوكيل لاعبين، كانت انضمام أحمد مدبولي لنادي الزمالك، وأيضًا صفقتي أيمن أشرف ومحمد شريف للنادي الأهلي".