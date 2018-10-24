محافظ الوادي الجديد يعتمد ترقية 5173 معلما وإخصائيا

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرارا، مساء الثلاثاء، حمل الرقم 265 لعام 2018، والخاص بترقية 5173 معلمًا وإخصائيًا من أبناء المحافظة، الذين استوفوا المدة البينية، وبعد اجتياز التدريبات بالأكاديمية.



من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن من تضمنهم قرار الترقية سيحصلون على "بدل الاعتماد" المقرر قانونيًا، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور القرار.