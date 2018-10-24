مدرب الأهلي: حققنا الهدف في الجزائر بالوصول إلى نهائي أفريقيا

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق الهدف الأهم في مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتأهل لنهائي البطولة وتخطي عقبة وفاق سطيف لمواجهة الترجي في النهائي.



وأوضح قمصان، أن نتيجة مباراة الذهاب أمام بطل الجزائر كانت مهمة، والمدير الفني للفريق باتريس كارتيرون تحدث مع اللاعبين حول ضرورة التسجيل في مباراة العودة، وأن شخصية لاعبي الأهلي وإصرارهم كانت دافعًا قويًا لحسم التأهل.



وأشار المدرب المساعد، إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع جميع الجوانب، سواء فيما يتعلق بالجانب النفسي أو الخططي وأن كارتيرون، يتميز بإجادة التعامل مع الجميع، وأنه دائما ما ينجح في خلق دوافع للاعبين.



وقال قمصان، إن وجود اثنين حصلا على بطولة إفريقيا كمدربين "كاريترون ويوسف" ضمن الجهاز هو أمر جيد ودافع قوي.



ووجه سامي قمصان رسالة للاعبين، قائلا: "الأهلي لا يعرف سوى البطولات وأمامنا دور مهم في مواجهة الترجي القادمة، ورأينا مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف كيف كانت مؤثرة، ولا بد من العمل بقوة من أجل تخطي مباراتي الدور النهائي أمام بطل تونس والتتويج بالنجمة التاسعة".