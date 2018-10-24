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ثقافة

عبد البصير: كليوباترا كانت تجيد 9 لغات ومحبة للعلم والعلماء

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية- في محاضرته التي ألقاها في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ-إن الملكة كليوباترا السابعة الشهيرة آخر ملكات البطالمة ومصر القديمة،كانت الملكة الوحيدة من ملوك البطالمة التي كانت تعرف الهيروغليفية.

وتابع:كما كانت تجيد ٩ لغات فضلا عن حبها للعلم والعلماء وتبحرها في مختلف العلوم والثقافات،عكس الرواية الرومانية الظالمة للملكة البطلمية الشهيرة كليوباترا السابعة.

كانت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمري من خلال كلية الآداب وعميدها الدكتور خالد الطلي،قد وجهوا الدعوة الدكتور حسين عبد البصير وذلك من خلال التعاون الوثيق بين مكتبة الإسكندرية وجامعة كفر الشيخ،ليلقي محاضرة عن ملكات الفراعنة دراما الحب والسلطة في الجامعة.

وأكد الدكتور عبد البصير على عظمة المرأة المصرية القديمة وأهمية دورها في المجتمع المصري القديم وصعودها لحكم مصر قبل كل ملكات العالم القديم مما يؤكد على عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة.

وحضر المحاضرة اساتذة وطلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ،وفي النهاية منح عميد الكلية ووكيل الكلية ورئيس قسم التاريخ شهادة تقدير للدكتور لدوره في نشر الوعي الأثري بين طلبة جامعات مصر.
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