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أخبار البلد

امتيازات جديدة لنقابة محامي الجيزة من رئيس المحكمة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
حصل أمس مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة على بعض المزايا للمحامين، والتى تتمثل فى تخصيص غرفة لاستراحة محامي الهرم داخل المحكمة، وعقد جلسات جنح قسم ثان أكتوبر صباحا أيام السبت والأحد والاثنين.

وأكد نادي زعفان وكيل مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة، أن ذلك من نتائج لقاء مجلس النقابة بالمستشار رئيس محكمة جنوب الجيزة، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول بحث ومناقشة تنفيذ الأحكام المدنية، واشتراط الإعلان للشخص المنفذ ضده.

وأضاف زعفان، أن رئيس المحكمة أبدى استعداده لبحث جميع الأمور الخاصة بالمحامين، وإجراء لقاء مع المستشار قاضي التنفيذ لبحث المطالب، والعمل على حلها في أسرع وقت.

ضم اللقاء نادي زعفان وكيل مجلس النقابة محامي جنوب الجيزة، وعماد عويان، وضيف الله الطيب، عضوي المجلس، والمحاميين طه راشد، وأسامة عاشور.

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