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اقتصاد

أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 24- 10- 2018

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
أيمن سيد
استقر سعر الأسمنت في الأسواق المصرية المحلية، وذلك مع بداية تعاملات اليوم "الأربعاء"، فبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 900 جنيه للطن.

ووصل سعر طن حديد بشاى إلى 12 ألفا و250 جنيها وسعر طن الحديد فى عز الدخيلة إلى 12 ألفا و350 جنيها وسعر طن حديد العتال 12 ألفا و200 جنيه وسعر طن حديد المعادى 11 ألفا و950 جنيها وسعر طن حديد بيانكو بلغ 12 ألفا.

بينما سجل طن أسمنت الشركة العربية للمسلح 1000 جنيه وسعر طن أسمنت المهندس 980 جنيها وسعر طن أسمنت سيناء إلى 880 جنيها وسعر طن أسمنت حلوان وطرة 980 جنيها وبلغ سعر طن أسمنت جنوب الوادى 880 جنيها.

وبلغ جبس الدولية 735 جنيهًا للطن ووصل سعر طن جبس المعمار إلى 790 جنيها وسعر طن جبس السويس إلى 805 جنيهات.

ووصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه للطن وسعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء بلغ 1750 جنيها وسعر طن الأسمنت الأبيض رويال العادة إلى 1770 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 1010 جنيهات وسجل سعر طن أسمنت أسيوط المقاوم للملوحة 990 جنيها وسعر طن أسمنت النخيل والواحة المخلوط 855 جنيها.
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