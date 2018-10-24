فوائد غير متوقعة لـ عصير الجزر يوميًا.. الأولى مفاجأة للمرضعات

يحتوي عصير الجزر على محتويات عالية من البيتا كاروتين وهو أحد الصبغات المشهورة،التي تعمل كمضاد للأكسدة ومن ثم مقاومة الأمراض السرطانية.



لذلك لابد من حرصك علي تناول كوب من عصير الجزر يوميًا يعود عليك بفائدة كبيرة لانه غني بالعناصر الغذائية والمعادن الهامة مثل المنغنيز والبوتاسيوم وغيرهما .



ووفقًا لما نشره موقع "بولد سكاي" تعرف علي فوائد تناول كوب من عصير الجزر يوميًا:



1-الفوائد الصحية لعصير الجزر للمرضعات :

الجزر غني بالبيوتين و الموليبدينوم والألياف والبوتاسيوم وفيتامينات "K" و"B١" و"B٦" و"C" و"E" والمنغنيز والنياسين وحمض البانتوثينيك والفولات والفوسفور والنحاس.



2- يعزز من صحة العيون:



الجزر يحتوى على البيتا كاروتين واللوتين، وكلها عناصر تقلل من مخاطر فقدان الرؤية مع التقدم بالعمر.



3-يقلل مخاطر أمراض القلب:



يحافظ عصير الجزر على صحة القلب، وذلك لاحتوائه على فيتامين "A" الذي يقي من أمراض القلب ويحمي من السكتات القلبية، كما أنه يقلل من التوتر.



4-يقي من الإصابة بالسرطان:



المستويات العالية من الكاروتينويدات في الجزر تساعد في تقليل مخاطر تكوّن الأمراض السرطانية خاصة في المثانة والبروستاتا والقولون والصدر.