محافظ القاهرة يكلف رئيسي حيي السيدة والخليفة بإغلاق المحلات والمقاهي المخالفة

كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رئيسي حيي السيدة زينب والخليفة، بمراجعة تراخيص المقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص ومصادرة إشغالاتهم من بضائع وأثاثة على الفور.



كما أمر المحافظ خلال ترأسه لحملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الحيين بتوجيه اللوادر والمعدات لتنفيذ إزالة فورية لكافة التعديات من أصحاب المحلات والأكشاك والباعة الجائلين بالشوارع.



رافق المحافظ اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية واللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق وعدد من قيادات المحافظة.