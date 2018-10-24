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مستشار الرئيس الفلسطينى: سلطة الاحتلال تتعامل بوحشية مع رجال الدين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:03 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال محمود الهباش مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية، إن العالم يجب أن يطلع على حقيقة ما يحدث فى القدس، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتدت اليوم على الراهب مكاريوس بصورة بشعة ومهينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ما تم اليوم يعتبر اعتداء على رجل دين، مطالبا العالم بالتحرك لمواجهة هذا العدوان.

وأشار إلى أن دول العالم لم تتحدث عما حدث ولكن الدول العربية هى من تحدث ودافعت عن الراهب، منوها بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلى تتعامل بحيوانية مع رجال الدين.

وطالب "الهباش" الدول الإسلامية بالتحرك للدفاع عن الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع اسرائيل بوصفها الطفل المدلل ويجب أن يكون هناك رد فعل من الدول العربية.
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