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سيارات

نيكي لاودا .. أسطورة الفورمولا وان يغادر المستشفى عقب جراحة لزراعة رئة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:32 م
صدى البلد
مصباح المصرى
أكد العديد من الأطباء إن نيكي لاودا بطل العالم لسباقات الفورمولا وان غادر المستشفى وحالته العامة جيدة عقب خضوعه لجراحة زراعة رئة في أغسطس الماضي.

وأضاف المستشفى في بيان ان لاودا (69 عاما) خضع لجراحة استمرت ست ساعات في مستشفى فيينا العام ويخضع الآن لعملية اعادة تأهيل مكثفة لعدة أسابيع.

ووصفت حالة النمساوي لاودا اسطورة سباقات السيارات بأنها ”حرجة للغاية“ في وقت خضوعه للجراحة.

وأسس لاودا خطوط لاوداموشن الجوية من الوحدة النمساوية لشركة اير برلين الخاسرة في وقت سابق هذا العام وباع لاحقا 75 ٪ منها الى رايان اير.
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