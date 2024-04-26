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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد جادالله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي .. وكريستو السبب

خالد جاد الله
خالد جاد الله

أبدى خالد جاد الله نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاؤله بقدرة المارد الأحمر على الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني وتحملهم المسئولية في تلك المباراة الصعبة أمام خصم قوي بحجم مازيمبي الكونغولي، مشيرا إلى أن الحضور الجماهيري الكبير سيكون حافز قوي للفريق.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "واثق في قدرات اللاعبين وشخصية الأهلي، وظهرت قوة الشخصية بعد خسارة لقاء القمة، وقدم الفريق مستوى قوي أمام مازيمبي في ملعبه، واستطاع الأهلي أن يطوي صفحة لقاء الزمالك تمامًا، خصوصًا أن لاعبي الأهلي لديهم عقلية قوية، على عكس الزمالك الذي لم يستطع الفوز على دريمز الغاني".

وأضاف: "الزمالك لم يستطع حسم لقاء دريمز مبكرًا، وطبقا لسير اللقاء توقعت عدم تحقيق المكسب، والفريق الغاني أقل من المتوسط، لكن لقاء العودة سيكون صعب، وجمهور الزمالك عظيم ساند اللاعبين بقوة".

وزاد: "أثق أن لاعبي الأهلي سيقدمون عرضا قويا أمام مازيمبي الكونغولي، ومن الصعب مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة في مباراة بهذه الصعوبة، خصوصًا أن لياقة المباريات تختلف تماما عن التدريبات".

وأكمل: "إمام عاشور وحسين الشحات لاعبين مميزين، ولهم تأثير كبير على أداء الفريق، لكن رجوعهم من الإصابات أمر مختلف، ويصعب الدفع بهما أساسيا، واتمنى أن يحافظ على التشكيل الذي لعب الذهاب ومن الوارد استبدال أكرم توفيق بـ أفشة بجانب عمرو السولية وكوكا في خط الوسط".

وواصل: "مواجهة الغد لا تقبل القسمة على اثنين، ولا يجب المغامرة بأي لاعب عائد من الإصابة، لأنني أخشى عليهم من تجدد الإصابة أو عدم الظهور بشكل فني جيد، خصوصا بعد فترة غيابهم الطويلة عن الملاعب، ومن الأفضل البدء أيضا في الهجوم بـ وسام أبوعلي

وحول توقعاته لتشكيل الأهلي، قال: "مصطفى شوبير، هاني، منعم، ربيعة، معلول، كوكا، افشة، السولية، عبدالقادر، وسام أبوعلي، ورضا سليم لو كان جاهز بنسبة 100%".

وتابع: "محمود متولي عندما شارك في المباراة السابقة كان وزنه زائدًا، لأن لياقة المباريات مختلفة عن التدريبات، ولابد من توافر أوراق رابحة على الدكة من أجل المساهمة في تغيير النتيجة خلال أي وقت في المباراة".

وأضاف خالد جاد الله: "غياب محمد الشناوي وديانج ومروان وياسر إبراهيم رغم جاهزيتهم يؤكد رغبة كولر في عدم التسرع بالدفع باي لاعب عائد من الإصابة، خصوصا لو كانت فترة الغياب طويلة، واستبعاد طاهر محمد طاهر منطقي في ظل عودة حسين الشحات ووجود تاو وعبدالقادر".

وعلق جادالله على عدم مشاركة كريستو حتى الآن مع الأهلي، قائلًا: "هو من يتحمل 90% في عدم اللعب مع الفريق حتى الآن، المدير الفني يتمسك بأي لاعب جيد من أجل تحقيق المكسب، واستبعاده لفترة طويلة بسبب اللاعب فقط، وانصحه باستغلال وجوده في أكبر أندية الشرق الأوسط وإفريقيا، وعليه أن يثبت جدارته، لأنه لو لعب مع الأهلي سوف يزيد سعره، واللاعب هو الخاسر في النهاية لو ظل بعيدًا عن مستواه".

وأتم: "الأهلي سيفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة، وهذه توقعاتي لتلك المباراة".

الأهلى

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