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رياضة

سباليتي: إنتر ميلان خرج بدروس كثيرة من الخسارة أمام برشلونة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:39 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد المدرب لوتشانو سباليتي، المدير الفني لفريق انترميلان، أنه خرج بدروس كثيرة مستفادة من خسارة فريقه على يد برشلونة الإسباني بهدفين نظيفين بالمباراة التي اقيمت أمس الأربعاء، على استاد كامب نو في إطار الجولة الثالثة بدور مجموعات مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وأقر المدرب الإيطالي أثناء المؤتمر الصحفي بأن فريقه ما زال أمامه الكثير ليتحسن بالمقارنة بفريق بحجم البرسا، متصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات.

وقال سباليتي بنبرة حزينة: "تعلمنا أشياء كثيرة، أعتقد أن الانطلاقة التي حققناها في المجموعة ستمنحنا الفرصة للمنافسة هنا، اليوم لم نستطع استغلال الجائزة التي فزنا بها الموسم الماضي".

وأشار مدرب "النيراتزوري" إلى أن أحد مفاتيح المباراة كان في كيفية استغلال الاستحواذ قائلا: "إذا جئت إلى هنا، وفي كل مرة كنت تمتلك الكرة ثم تفقدها، وعندما تستعيدها مجددًا لا تحقق شيئا بها، ثم يحدث ما يحدث، يستعيدها المنافس ويجبرك على مواصلة الركض".

وحول اللقاء، أثنى سباليتي كثيرًا على الأداء الذي قدمه لاعب الإنتر السابق، البرازيلي رافينيا ألكانتارا، صاحب الهدف الأول للبرسا.

كما أشاد مدرب روما السابق بالمباراة التي قدمها البلوغرانا بشكل عام، على الرغم من غياب النجم الأبرز الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه تمكن من حصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة المجموعة.
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