قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفد وزارة الإسكان و"سيتي ايدج" يشارك مع قمة الضيافة العالمية FHS 2025 بدبي

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

شارك كلٌّ من الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والدكتور أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى جانب ممثلي وزارة الإسكان وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، في فعاليات قمة مستقبل الضيافة (FHS 2025)، التي عُقدت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025.

وتُعد القمة من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الفندقة والضيافة والاستثمار السياحي، حيث تجمع نخبة من صُنّاع القرار والخبراء والمطورين من مختلف دول العالم لبحث مستقبل صناعة الضيافة وأساليب تطويرها في ظل التحول نحو مدن ذكية ومستدامة.

وخلال جلسات القمة، استعرض وفد وزارة الإسكان و"سيتي إيدج" الفرص الاستثمارية الفندقية المتاحة في عدد من المدن المصرية الجديدة، ومن بينها مدينة العلمين الجديدة ومدينة أسوان الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير منطقة وسط البلد بالقاهرة، والتي تمثل أحد أهم نماذج إعادة إحياء المناطق التراثية وتحويلها إلى وجهات سياحية وثقافية متميزة.

وعلى الهامش المؤتمر تم انعقاد عده لقاءات ثنائيه مع عدد من كبار المطورين في مجال السياحه والفندقه والتطوير العقاري حيث اشاره الدكتور عبد الخالق الى اهميه مشاركه كبرى المؤسسات المهتمه بمجال الفندق والتطوير العقاري في المشاريع التنمويه في عدد من المدن الجديده التي تم الاشاره اليها في تلك اللقاء كما اشاره الى ان الدوله المصريه تتبنى نهج جديد مسهل كافه الاجراءات المطلوبه لعمل تنميه حقيقيه داخل المدن الجديده وترحب بكافه المطورين من كافه البلدان والجنسيات.

كما تم استعراض التجربة المصرية الرائدة في تطوير المدن الجديدة والمشروعات السياحية المتكاملة، ودور الدولة في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

وناقش المشاركون فرص التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية في مجالات إدارة وتشغيل الفنادق، وتطبيق التقنيات الذكية في الضيافة وإدارة المرافق والخدمات ، بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز جاذبية المدن المصرية كمقاصد عالمية للاستثمار والسياحة.

الإسكان المجتمعات العمرانية المشروعات سياحية ثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

هشام زعزوع: المتحف المصري الكبير سيجذب 8 ملايين سائح سنويًا

المتحف المصري الكبير

رحلة إنقاذ كنوز الملك الذهبي.. كواليس ترميم آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

جانب من الحلقة

هدى سلامة: المتحف الكبير لحظة فخر تعيد لمصر مجدها الحضاري

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

فيديو

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد