وفد وزارة الإسكان و"سيتي ايدج" يشارك مع قمة الضيافة العالمية FHS 2025 بدبي

شارك كلٌّ من الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والدكتور أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى جانب ممثلي وزارة الإسكان وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، في فعاليات قمة مستقبل الضيافة (FHS 2025)، التي عُقدت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025.

وتُعد القمة من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الفندقة والضيافة والاستثمار السياحي، حيث تجمع نخبة من صُنّاع القرار والخبراء والمطورين من مختلف دول العالم لبحث مستقبل صناعة الضيافة وأساليب تطويرها في ظل التحول نحو مدن ذكية ومستدامة.

وخلال جلسات القمة، استعرض وفد وزارة الإسكان و"سيتي إيدج" الفرص الاستثمارية الفندقية المتاحة في عدد من المدن المصرية الجديدة، ومن بينها مدينة العلمين الجديدة ومدينة أسوان الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير منطقة وسط البلد بالقاهرة، والتي تمثل أحد أهم نماذج إعادة إحياء المناطق التراثية وتحويلها إلى وجهات سياحية وثقافية متميزة.

وعلى الهامش المؤتمر تم انعقاد عده لقاءات ثنائيه مع عدد من كبار المطورين في مجال السياحه والفندقه والتطوير العقاري حيث اشاره الدكتور عبد الخالق الى اهميه مشاركه كبرى المؤسسات المهتمه بمجال الفندق والتطوير العقاري في المشاريع التنمويه في عدد من المدن الجديده التي تم الاشاره اليها في تلك اللقاء كما اشاره الى ان الدوله المصريه تتبنى نهج جديد مسهل كافه الاجراءات المطلوبه لعمل تنميه حقيقيه داخل المدن الجديده وترحب بكافه المطورين من كافه البلدان والجنسيات.

كما تم استعراض التجربة المصرية الرائدة في تطوير المدن الجديدة والمشروعات السياحية المتكاملة، ودور الدولة في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

وناقش المشاركون فرص التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية في مجالات إدارة وتشغيل الفنادق، وتطبيق التقنيات الذكية في الضيافة وإدارة المرافق والخدمات ، بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز جاذبية المدن المصرية كمقاصد عالمية للاستثمار والسياحة.