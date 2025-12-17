والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه

روت والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تفاصيل واحدة من أبشع وقائع الغدر، حين تحول الأصدقاء إلى قتلة، وسُفك دم نجلها طمعًا في 50 ألف جنيه، في قصة إنسانية موجعة تختصر الخيانة، والوجع، والفقد.



وقالت والدة المجني عليه خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»، وهي تردد الأدعية والدموع تخنق صوتها، إن قلبها لا يزال غير مصدق ما حدث، مضيفة: «ربنا يصبرني، قلبي بيتقطع عليه».

وروت الأم تفاصيل اليوم الأخير في حياة نجلها أحمد، مؤكدة أنه كان يعمل على فحار بالعاصمة الإدارية، وجاء في إجازة قصيرة، وقرر أن يعمل عملًا إضافيًا حتى تستقيم أمور الشغل، موضحة: «كان هو اللي بيصرف علينا، هو السند، وهو اللي شايل البيت».

وأوضحت أن أحمد استقبل 3 أشخاص كانوا يعرفهم منذ فترة قصيرة، واستضافهم داخل منزله، وأطعمهم وشاركهم الطعام والشراب، قائلة: «دخلوا بيته، أكلوا وشربوا، وطلعوا ودخلوا أكتر من مرة».

وكشفت الأم أن المتهمين قاموا بخطفه بالقوة، وكبّلوه، وبدّلوا السيارات أكثر من مرة، قبل أن يعتدوا عليه بوحشية، مؤكدة: «غدروا بيه، خدوه غدر عشان الفلوس».

وأضافت أن نجلها كان يحمل 50 ألف جنيه ثمن محصول أرز، إضافة إلى أجر أسبوعه، قائلة بحرقة: «خانوه العيش والملح، عشان 50 ألف جنيه قتلوه».

ووصفت لحظة تلقيها خبر الوفاة بأنها الصدمة الأقسى في حياتها، حين قيل لها فجأة: «ابنك مات»، مؤكدة أنها لم تستوعب الأمر إلا حين رأته جثة داخل سيارة.

اختتمت الأم حديثها بصوت يملؤه القهر: «أنا شلت نعش ابني بإيدي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم».



