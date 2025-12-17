قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير مصرفي: البنوك المصرية في موجة استردادات تريليونية والاحتياطي بمرحلة آمنة |فيديو

البنوك المصرية
البنوك المصرية
إسراء صبري

أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن البنوك المصرية تواجه موجة استردادات ضخمة تريليونية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي المصري تجاوز مستوى الـ50 مليار دولار، وهو ما يمثل خطوة إيجابية من الناحية الكمية، موضحًا أن التركيز يجب أن يكون على جودة الاحتياطي وليس حجمه فقط، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمنح البنك المركزي المصري مساحة حركة أكبر، وتساعد على تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية لفترة كافية.

ولفت هاني أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في استدامة هذه المكاسب وليس الرقم الكبير نفسه، مشيرًا إلى أن جزءًا من التدفقات التي ساهمت في وصول الاحتياطي لهذا المستوى نتج عن صفقات واستثمارات كبيرة، مؤكّدًا على ضرورة تحويل هذه المصادر إلى مصادر هيكلية مستدامة لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.

ونوه هاني ابو الفتوح، بأن الاحتياطي المصري يقع في منطقة آمنة، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة تنافسية الصادرات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أوضح أن تحسن قيمة الجنيه المصري بنسبة 10% مرتبط بالإجراءات وآلية التصحيح بعد فترة من التضخم.

وتابع: "البنوك المصرية تستعد لموجة سيولة ضخمة كانت متجمدة في شهادات الادخار، معربًا عن وجود مخاوف من تسرب جزء من هذه الأموال إلى استثمارات في أوعية إدخارية مختلفة، ما يتطلب إدارة حذرة للسيولة لموازنة النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم".
 

الاحتياطي النقدي البنك المركزي المصري البنوك المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل التحقق الرقمي للمواطنين ضمن أهداف مصر الرقمية 2026

عبدالرحمن مهدي

الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن: أشكر والدي ووالدتي على جهودهما

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: إستراتيجية مصر الرقمية تستهدف تحويل القطاع إلى خدمي وإنتاجي في آن واحد

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد