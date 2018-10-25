منتخب مصر يتقدم 6 مراكز فى تصنيف الاتحاد الدولي ويحتل المركز الـ58 عالميًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التنصيف الشهري للمنتخبات، والذى شهد تقدم منتخب مصر 6 مراكز دفعة واحدة، وذلك بعد مبارياته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.





وأسفر التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن هذا الشهر، عن وجود منتخب مصر بالمركز الـ58 عالميًا بدلًا من المركز الـ64 الذي كان عليه الشهر الماضي.





ونجح منتخب مصر أن يفوز في مباراتين بالتصفيات المؤهلة إلى "كان 2019"، حيث فاز على سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب وبهدفين نظيفين في مباراة الإياب.





وفي الإطار ذاته، نجح منتخب تونس في الحفاظ على تصدره للمنتخبات الأفريقية والعربية، حيث احتل المركز الـ22 عالميًا.