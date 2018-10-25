افتتاح مؤتمر جراحة الوجه والفكين بكلية طب سوهاج

شهد اليوم الدكتور احمد الأنصاري محافظ الاقليم والدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي الخامس لوحدة جراحة الوجه والفكين بكلية الطب البشري، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني وكيل كلية الطب البشري لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نبيل ابو الدهب رئيس قسم الجراحة، والدكتور كمال الشرقاوي رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء المحافظة ولفيف من الحضور من أساتذة الجراحة من مختلف الجامعات المصرية، وأطباء الجراحة من مختلف مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بالمحافظة.





واعرب محافظ الإقليم في بداية كلمته عن سعادته في مشاركته في تلك المؤتمرات العلمية، وأشاد بأهمية تنظيم الجامعة لتلك المؤتمرات وورش العمل لتبادل الخبرات بين الأطباء، مما يعمل علي الارتقاء بمستوي الخدمة الطبية ومنظومة الصحة بسوهاج.





وأشار إلي أن المحافظة تحظي بوجود جامعة مستقرة، راسخة، وتمتلك العديد من الكوادر التي تعمل علي دعمها وتنميتها.





وقال الدكتور احمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، ان لدينا رغبة في ان نرتقي بجامعتنا لمراكز متقدمة بين الجامعات المصرية والدولية، وان كلية الطب البشري تعد من الكليات التي تساهم في تقدم ترتيب الجامعة بين الجامعات الاخري، من خلال البحث العلمي والنشر في دوريات عالمية. واضاف ان الجامعة تقدم كل الدعم لكلية الطب والمستشفي الجامعي لما تقدمة من خدمات طبية وعلاجية لخدمة المرضي، واعرب عن سعادته بمساهمة المجتمع المدني لدعم المستشفي الجامعي بأكثر من ٦٠مليون جنية وذلك لتطوير العمل بها وتحسين الخدمة المقدمة لاهالي المحافظة.





وقال الدكتور حسان النعماني وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، انه تتضافر كل الجهود بكلية الطب للاهتمام بتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها علي مدار العام، لما لها من أهمية في القدرة علي نشر العلم والمعرفة لشباب الاطباء، وذلك لمواكبة التقدم العلمي في الأبحاث الطبية، معلنًا عن انعقاد المؤتمر السنوي للكلية في ١نوفمير القادم.





وقال الدكتور كمال الشرقاوي رئيس المؤتمر، انه تم العمل بوحدة جراحة الوجه والفكين منذ عام ١٩٩٥م، وهي تقوم بإجراء العديد من العمليات الخطيرة التي تتطلب مهارة ودقة عالية، موضحًا ان المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في علاج أورام الرقبة والفم والوجه، كما سيتم غدا اجراء ورشة عمل علي مدار يومين لإجراء عدد من الجراحات مما يساهم في الانتهاء من قوائم الانتظار.



