عروض منتصف الليل.. قسم جديد في مهرجان القاهرة لأفلام الرعب والجريمة





القسم الجديد يحمل عنوان "عروض منتصف الليل"، ويعرض المهرجان فيه على مدار سبع ليالٍ متتالية بين 21 و27 نوفمبر، سبعة أفلام تنتمي إلى أفلام النوع: رعب وجريمة وخيال علمي وأكشن.



البرنامج الجديد يهدف لجذب المزيد من الجمهور من الشباب لعروض المهرجان، وإتاحة مساحة لعرض تجارب سينمائية مهمة لم تكن أقسام المهرجان التقليدية تتسع لها. يُقام العرض الأول لأفلام القسم في حفل منتصف الليل بسينما الزمالك، على أن يُعاد الفيلم في النهار التالي في دار الأوبرا المصرية، بحيث يُتاح للجميع مشاهدة الأفلام وفقًا لما يناسبهم من أوقات اليوم.



عن عروض منتصف الليل علق رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي قائلًا: "السنوات الأخيرة شهدت ظهورًا متميزًا لأفلام النوع، التي لم يعد كثيرا منها يقتصر على الأنماط التجارية المعتادة، بل صار بعض المخرجين الموهوبين يستخدمون أنواعًا مثل الرعب والخيال العلمي لطرح أفكار إنسانية واجتماعية فائقة الأهمية. من هذه الحقيقة انطلقنا في تدشين القسم الجديد الذي نأمل في أن يزيد من شعبية المهرجان بين الشباب".



الفيلم المقصود هو "دشرة" للمخرج عبد الحميد بوشناق، أول فيلم رعب في تاريخ السينما التونسية، والذي نال حفاوة كبيرة عند عرضه في مهرجان فينيسيا، وسيكون أحد الأفلام السبعة المشاركة في عروض منتصف الليل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأربعين.

فيلم آخر جذب الأنظار هو الفيلم الأمريكي "مدمر" للمخرجة كارين كوساما، والذي تلعب فيه النجمة نيكول كيدمان دورًا غير متوقع وضعها سريعًا ضمن المرشحات لموسم الجوائز. كيدمان تجسد دور محققة شرطة عجوز تخوض مغامرة أخيرة تتعلق بحدث رئيسي غامض وقع في ماضيها. الفيلم اختير لقسم المنصة التنافسي في مهرجان تورنتو وتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان لندن.



قائمة الأفلام البارزة في عروض منتصف الليل تضم أيضًا الفيلم الفرنسي "متوحش" للمخرج فينسان مارييت، والذي تدور أحداثه في بلدة صغيرة بجنوب فرنسا، يستمر المراهقون في الاختفاء. تنتشر الشائعات، فيتحدث البعض أن السبب هو حيوان شارد شبيه بالقطط. تحتد طباع الناس وتتشوش الشرطة، في حين تحاول "لورا" المراهقة الشابة أن تحل اللغز بنفسها بعد أن اختفى أحد أصدقائها.



ومن جنوب أفريقيا يأتي فيلم "رقم 37" للمخرجة نوسيفو دوميسا الذي تنافس في مسابقة مهرجان "ساوث باي ساوثويست" أحد أهم المهرجانات الأمريكية، وفيه نتابع حكاية "بام" المخلصة لحبيبها "راندال"، الذي يجلس حبيس شقته بعد أن أصيب بشلل نصفي، فتقدم له هدية عبارة عن منظار. لكنه يدين لـ"إيمي"، المحتالة التي أقرضته لتستمتع بتعذيبه، بدين مالي، وعندما يرى رجل عصابة قوي يُدعى "لوير" وهو يرتكب جريمة قتل أثناء مراقبته لجيرانه من خلال منظاره، فيبدأ مخطط ابتزاز خطير في محاولة لتسوية ديونه.



ويكشف مهرجان القاهرة عن باقي الأفلام المشاركة في عروض منتصف الليل، وعن مختلف أفلام وأنشطة الدورة الأربعين، خلال مهرجان صحفي يقام ظهر الاثنين المقبل 29 أكتوبر في أحد فنادق القاهرة.

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن قسم جديد يُضيفه المهرجان في دورته الأربعين، والمقامة في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل.