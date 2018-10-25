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رياضة

تدريبات بدنية مكثّفة للاعبي الأهلي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية مكثفة في بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد العودة من الجزائر.

وقاد حسين عبد الدايم، مساعد مدرب الأحمال، التدريبات البدنية والتي استمرت لمدة ٤٠ دقيقة، خاض خلالها اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، ثم خاض اللاعبون تدريبات الكرة وأجرى الجهاز الفني تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور ال١٦ ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.
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