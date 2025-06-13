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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

براعم مصر الرقمية.. فتح باب التقديم للبرنامج الصيفي 2025 (الشروط والتفاصيل)

مبادرة براعم مصر الرقمية
مبادرة براعم مصر الرقمية

​فتحت إدارة مبادرة براعم مصر الرقمية باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي وقالت إنها تطرح برنامجا صيفيا مكثفا خلال الفترة الصيفية للتلاميذ الذين كانوا ملتحقين في العام الدراسي (24/25) من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في البرنامج الصيفي لمبادرة "براعم مصر الرقمية" للطلاب المتفوقين المقيدين في الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي في العام الدراسي 2024/2025 بمدارس داخل مصر في جميع المحافظات وتنطبق عليهم شروط المبادرة.

ويبدأ البرنامج في يوليو ويستمر لمدة شهرين متصلين، ويؤهل الطلاب للالتحاق بالمستوى الأعلى في الدفعة الجديدة من المبادرة، التي ستبدأ في شهر أكتوبر.

كما يوفر البرنامج فرصة لطلاب الصف السادس الابتدائي للالتحاق مباشرة بالمستوى الأول في مبادرة "أشبال مصر الرقمية".

ويشمل التدريب 3 محاضرات في الأسبوع عبر الإنترنت، ومحاضرة تطبيقية في نهاية كل شهر، واختبارات دورية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج:

- صورة شهادة الميلاد للطالب أو الطالبة.

- خطاب قيد في المدرسة للسنة الدراسية 2024/2025.

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية لولي الأمر.

- أصل الإقرار "متوفر على موقع المبادرة".

ولا يُسمح بالتقديم للطلاب الملتحقين حاليًا بالمبادرة للعام الدراسي 2024/2025، وآخر موعد للتسجيل يوم 15 يونيو.

أهداف المبادرة:
إعداد جيل متميز:

تهدف المبادرة إلى إعداد جيل من الشباب قادر على استشراف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تأهيل الطلاب للقرن 21:

تهدف المبادرة إلى تأهيل الطلاب بالمهارات التكنولوجية والشخصية المطلوبة في القرن الواحد والعشرين.

المساهمة في تحقيق رؤية مصر الرقمية:

تهدف المبادرة إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر الرقمية من خلال تزويد الطلاب بالمهارات الرقمية اللازمة.

تخصصات المبادرة:

المستوى الأول (الصف الرابع الابتدائي): "أساليب البرمجة".

المستوى الثاني (الصف الخامس الابتدائي): "مقدمة عن الذكاء الاصطناعي".

المستوى الثالث (الصف السادس الابتدائي): "تطوير الألعاب".

الجهات المستهدفة:

تلاميذ المدارس من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي.

جميع المدارس على مستوى الجمهورية (الحكومية، الخاصة، التجريبية، القومية، الأزهرية، الدولية).

براعم مصر الرقمية التسجيل التدريب التدريب الصيفي الفترة الصيفية الاتصالات وزارة الاتصالات

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