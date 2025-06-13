تحذير من تشغيلات لعبوات مقلدة لأشهر مضاد حيوي في الأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم 35 لعام 2025 من تشغيلة لأشهر مضاد حيوي موجود في الأسواق.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الدواء المذكور يحمل اسم Tavacin 500 تشغيلة 287 ، وTavacin 750 تشغيلة رقم 285.

وجود عبوات مقلدة

وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، مشددة على ضرورة وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.

وقالت هيئة الدواء إنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

ونوهت هيئة الدواء ، إلى أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

دواعي استخدام تافاسين 500 و750



يستخدم تافاسين فى علاج الحالات الآتية:

• التهابات الجيوب الانفية

• التهابات الجلد ، والرئتين ، والأذن ، والشعب الهوائية، والعظام، والمفاصل التي تسببها البكتيريا.

• الإسهال المعدي الذي تسببه بعض أنواع البكتيريا

• التهابات المسالك البولية والتهاب البروستاتا

• الجمرة الخبيثة الاستنشاقية

• الطاعون

فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول القواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات الوصفية





أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول القواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات الوصفية.

تهدف ورشة العمل إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات الوصفية وذلك بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول.

ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ بمقرهيئة الدواء المصرية بالمعادي.

تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٥.

ويحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.