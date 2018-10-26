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التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد عبد الوهاب سعيد بالسويس

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:00 م
صدى البلد
آيات أحمد
ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الشهيد مجند عبد الوهاب سعيد، بالسويس، ومن المقرر أن يلقى الدكتور محمد مختار جمعة الخطبة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية تحت عنوان: «الابتلاء بالخير والشر».

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوعها.
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