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فن

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز .. عانت من الوحدة والخوف بعد فقدان زوجها

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:42 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل الفنان القديرة عايدة عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 82 حيث انها من مواليد 27 أكتوبر 1936 ، وتعد واحدة من أهم الفنانات فى مجال المسرح ، كما تركت العديد من العلامات الدرامية فى مجالى التليفزيون والسينما خلال مشوارها الفنى مثل زينب والعرش ودهشة النمر والأنثى وبحب السيما وموجه حارة .

وعلى الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات ، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحدى البرامج انها تعانى من الوحدة حاليًا خاصة وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة اولادها الى المانيا وأمريكا مؤكدة ، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها ، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك .

ليست هذه الأزمة الوحيدة التى واجهت الفنانة عايدة عبد العزيز حيث عاشت حالة من الحزن الشديد بعد وفاة زوجها ، وكانت ترفض عدة أعمال حتى أقنعها يحيى الفخرانى بالمشاركة فى مسلسل دهشة .

الأزمة الثالثة التى واجهت عايدة عبد العزيز كانت منذ عدة سنوات حيث تعرقلت فى مشوارها الفنى بسبب سفرها لفترة طويلة مع زوجها الفنان الراحل أحمد عبد الحليم لعمله فى دولة الكويت , وهو ما جعل البعض يعتقد انها إبتعدت عن الفن .
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