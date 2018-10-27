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سيارات

فرستابن يهيمن على التجارب الحرة لسباق المكسيك

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:46 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
هيمن ماكس فرستابن على التجارب الحرة لسباق جائزة المكسيك الكبرى قبل أن يعاني فريقه من مشكلة هيدروليكية مما يعطى أشارة تحذيرا إلى المنافسين على اللقب لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل .

وتبدو فرص فرستابن (21 عاما) الفائز بنسخة العام الماضي جيدة ليصبح أصغر سائق ينطلق من المقدمة عند خوض التجارب التأهيلية .

وقال فرستابن ”نملك سيارة جيدة والضغط السفلي والتماسك الميكانيكي جيدان“ وبدا أنه لا يدرك مشكلة فقدان الطاقة تماما قبل عشر دقائق على نهاية الجولة الثانية.
ربما لن يواجه هاميلتون متصدر الترتيب العام والذي لم يكن بالسرعة الكافية من مشكلة اذا فاز فرستابن مجددا إذ يستعد لحسم لقبه الخامس ببطولة العالم قبل سباقين على نهاية الموسم.

ويبتعد سيباستيان فيتيل سائق فيراري بفارق 70 نقطة عن المتصدر البريطاني ويجب أن يفوز بسباق الأحد للاحتفاظ بفرصة حسابية في انتزاع اللقب من هاميلتون.

قاد فرستابن وزميله الاسترالي دانييل ريتشياردو فريق رد بول لاحتلال أول مركزين في جولتي التجارب الحرة وسجل فرستابن أسرع زمن خلال دقيقة واحدة و16.656 ثانية صباحا ثم دقيقة و16.720 ثانية في المساء.

وابتعد ريتشياردو عن الصدارة بفارق 0.483 ثانية في التجارب الأولى و0.153 ثانية في التجارب الثانية.. وكانت نتائج رينو، التي تزود رد بول بمحركات، أفضل من بقية المنافسين بعد احتلال الاسباني كارلوس ساينز المركز الثالث في الجولتين.

وستنخفض فرص مرسيدس وفيراري في السيطرة على غير المعتاد في ظل ارتفاع الحلبة 2200 متر فوق سطح البحر.

واحتل هاميلتون، الذي من المتوقع أن يعادل رقم الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو بالتتويج باللقب خمس مرات، المركزين الخامس ثم السابع على الترتيب في الجولتين.

وجاء فيتيل في المركز السابع صباحا ثم تقدم للمركز الرابع في التجارب الثانية.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس لمحطة سكاي سبورتس ”يبدو أن رينو في حالة جيدة ومن المثير معرفة كيف سيكون الموقف غدا.

وعوقب بيير جاسلي سائق تورو روسو بالتراجع 15 مركزا بسبب تغيير هوندا مكونات بوحدة الطاقة بسيارته.
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