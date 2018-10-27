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تطوير العشوائيات: عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة جاهزة للتسليم.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق "تطوير العشوائيات"، أن عددا كبيرا من الوحدات السكانية الجديدة جاهزة للتسليم، حيث يشهد شهر نوفمبر المقبل افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة "لحى الأسمرات" بالمراحل الثلاثة، والتى تضم 7440 وحدة.

وقال "صديق"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم، السبت، إنه سيتم أيضا افتتاح منطقة "المحروسة"، والتي تشمل 4900 وحدة، وفى منطقة البحر الأحمر سيتم افتتاح 3 مشروعات بها 1200 وحدة في الغردقة وسفاجا والقصير.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق "تطوير العشوائيات"، أن محافظة دمياط من المحافظات التي تعتبر شبه خالية من العشوائيات، حيث يتم إنشاء 220 وحدة سكنية في شمال وجنوب الصيادين، يتم الانتهاء منها في منتصف العام القادم 2019.
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