عاطل يمزق جسد شقيقته بالسكين للخلاف على الميراث بالموسكى

شهد حى الموسكى واقعة مؤسفة بعد أن قام عاطل بتمزيق جسد شقيقته بسكين إثر مشاجرة بينهما بسبب الميراث، تم ضبط المتهم، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته الى النيابة للتحقيق.





وكان اللواء هانى جرجس حكمدار العاصمة قد تلقى اخطارا من قسم شرطة الموسكي بورود بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود مصابة ، وعلى الفور انتقل رجال الأمن الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان المشاجرة وقعت بين ربة منزل "مصابة بجروح متفرقة بالجسم" تم نقلها لمستشفى احمد ماهر وبين شقيقها "عاطل".



