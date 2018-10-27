ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

عاطل يمزق جسد شقيقته بالسكين للخلاف على الميراث بالموسكى

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:05 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
كتب – محمد صبرى
شهد حى الموسكى واقعة مؤسفة بعد أن قام عاطل بتمزيق جسد شقيقته بسكين إثر مشاجرة بينهما بسبب الميراث، تم ضبط المتهم، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته الى النيابة للتحقيق.

وكان اللواء هانى جرجس حكمدار العاصمة قد تلقى اخطارا من قسم شرطة الموسكي بورود بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود مصابة ، وعلى الفور انتقل رجال الأمن الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان المشاجرة وقعت بين ربة منزل "مصابة بجروح متفرقة بالجسم" تم نقلها لمستشفى احمد ماهر وبين شقيقها "عاطل". 

ودلت التحريات على حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات مالية حول الإرث تطورت إلي مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليها بسلاح ابيض "سكين" محدثا ما بها من إصابات ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، واعترف بارتكاب الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

اجتماع عاجل لقيادات الجيش الإسرائيلي حول الأوضاع بقطاع غزة

ريهام حجاج بإطلالة تبرز رشاقتها للاحتفال بالهالووين

شوبير: سأعود إلى منصب نائب رئيس الجبلاية

معلمة أردنية تكشف تفاصيل لحظات عاشتها في رحلة الموت بالأردن

قناع له مفعول البوتكس لشد البشرة في 15 دقيقة

طفلة تعترف بأنها تدعي المرض لعدم الذهاب للمدرسة مع شيماء سيف.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا جديدا حول قصف غزة

في عيد ميلادها الـ 46.. تعرف على سر رشاقة إليسا

في عيد ميلادها.. إليسا: أنا بالقمة والأمومة ليست جزءًا من أحلامي

رئيس الوزراء ونائب الرئيس الصيني يشهدان توقيع ٣ اتفاقيات بين مصر والصين

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد في دور الـ 16 للبطولة العربية

كلهم قابيل.. معركة دموية بين أسدين شقيقين من أجل أنثى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أحلام فى حملتها الدعائية الخاصة بعطرها.. صور

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

حماقي يتألق في حفل عالمي على سفح الأهرامات.. صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

فيديو

قبل ساعات من سفرها إلى دبي.. صدى البلد يلتقي ابنة كفر الشيخ ممثلة مصر في مسابقة تحدي القراءة العربي بالإمارات.. مريم: استعددت جيدا للبطولة وحلمي حمل اللقب.. فيديو وصور
تعرف على شعب يرتدي فتياته 13 كيلو جرام فضة في زفافهن .. فيديو
الزراعة: تغليط عقوبة بيع اللحوم الفاسدة ونناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ
طفلة تعترف بأنها تدعي المرض لعدم الذهاب للمدرسة مع شيماء سيف.. فيديو
طارق الملا: تحقيق الاكتفاء من الغاز أهم ما أنجزته الوزارة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟