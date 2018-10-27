عاطل يمزق جسد شقيقته بالسكين للخلاف على الميراث بالموسكى

شهد حى الموسكى واقعة مؤسفة بعد أن قام عاطل بتمزيق جسد شقيقته بسكين إثر مشاجرة بينهما بسبب الميراث، تم ضبط المتهم، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته الى النيابة للتحقيق.
وكان اللواء هانى جرجس حكمدار العاصمة قد تلقى اخطارا من قسم شرطة الموسكي بورود بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود مصابة ، وعلى الفور انتقل رجال الأمن الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان المشاجرة وقعت بين ربة منزل "مصابة بجروح متفرقة بالجسم" تم نقلها لمستشفى احمد ماهر وبين شقيقها "عاطل".
ودلت التحريات على حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات مالية حول الإرث تطورت إلي مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليها بسلاح ابيض "سكين" محدثا ما بها من إصابات ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، واعترف بارتكاب الواقعة.